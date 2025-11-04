L’AQUILA: EX SEGRETARIO GENERALE LUZZETTI ALLA ASM, FEDELISSIMO BIONDI GIÀ RICHIAMATO IN SEGRETERIA

L’AQUILA – Un fedelissimo del sindaco Pierluigi Biondi di Fdi alla guida dell’Asm, la società comunale aquilana dei rifiuti: è l’ex segretario comunale Lucio Luzzetti, andato in pensione nello scorso mese di ottobre, e che era appena tornato nell’ente nella segreteria del sindaco con un incarico gratuito di collaborazione esterna per tutto il 2025, salvo proroghe.

Poi a sorpresa la nomina ad amministratore unico dell’Asm, dove il vertice era vacante dal 9 agosto, scaduto il mandato di Lanfranco Massimi. E Luzzetti erediterà una società che ha nell’ultimo esercizio perdite di 170mila euro con un indebitamento complessivo sfiora i 9 milioni, di cui quasi 7 milioni verso fornitori.

L’uscente Gianfranco Di Benedetto è stato invece riconfermato ad amministratore unico del Servizio elaborazione dati (Sed) che, invece, ha competenze sul tema della trasformazione digitale.

“Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare, così come siamo certi che Luzzetti e Di Benedetto, scelti nel segno della continuità, saranno validi alleati negli sforzi messi in campo. All’avvocato Lanfranco Massimi, che ha gestito con professionalità e dedizione l’Asm negli ultimi 6 anni, vanno i nostri sentiti ringraziamenti”, ha detto il sindaco.

Luzzetti come detto ancor prima della nomina all’Asm, era stato richiamato nella segreteria del sindaco.

“Detto incarico”, si legge nella motivazione della determina dirigenziale municipale, “è motivato dal fatto che il dott. Luzzetti, collocato in quiescenza dal 1° ottobre 2025, ha ricoperto per più di cinque anni l’incarico di Segretario Generale presso il Comune dell’Aquila, distinguendosi per la propria professionalità e per l’alta qualità della prestazione resa e maturando una specifica esperienza nelle complesse e peculiari attività in capo all’Ente, ivi comprese quelle relative alla prosecuzione della ricostruzione post-sisma, agli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC e al monitoraggio delle opere pubbliche in generale”.

“Alla luce delle esperienze descritte, l’amministrazione comunale ritiene dunque opportuno continuare ad avvalersi della sua collaborazione, specie nelle more dell’individuazione del nuovo Segretario Generale titolare e anche in vista dell’importante appuntamento che vedrà L’Aquila Capitale Italiana della Cultura nel 2026, e anche allo scopo di assicurare il necessario affiancamento e la continuità operativa relativamente ai complessi dossier gestiti dal dott. Luzzetti nei settori delle politiche sociali e del diritto allo studio, oltre che per fornire supporto alle attività di coordinamento di competenza della Direzione Generale”.