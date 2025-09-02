L’AQUILA: FALSE TESSERE AUTOBUS A PREZZI STRACCIATI, L’AMA SEGNALA TRUFFA ON LINE

L’AQUILA – “Stanno circolando nuovamente pagine facebook false che cercano di truffare gli utenti spacciandosi per Ama spa L’Aquila. Una di queste si chiama ‘Trasporti pubblici a L’Aquila’, ha come immagine del profilo un bus urbano e propone una tessera a euro 2,35”.
Lo rende noto la stessa Ama, la società del trasporto pubblico del Comune dell’Aquila.
“La pagina ed i post sono stati segnalati a Meta – si legge ancora nella nota -, ma considerato che potrebbero creare ulteriori pagine l’invito è a prestare massima attenzione”.
“Come riconoscere una truffa online? Nome simile a pagine ufficiali, ma nessun account ufficiale (Ama al momento non· possiede una pagina facebook), offerte troppo vantaggiose o promesse· irrealistiche, richiesta di pagamenti sospetti o dati personali che non devono mai essere forniti,e a segnalare immediatamente a Meta le pagine truffa su facebook. Raccomandiamo a tutti di acquisire le informazioni riguardanti ama solo sui canali ufficiali (sito, telegram, whatsapp)”.
