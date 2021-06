L’AQUILA, FARMANATURA TORNA IN CENTRO A 12 ANNI DAL TERREMOTO: DOMANI L’INAUGURAZIONE

L’AQUILA – Inaugura domani, mercoledì 23 giugno alle 18, il nuovo bio store Farmanatura Healty in Corso Vittorio Emanuele II a L’Aquila.

“Si tratta di un ritorno atteso ed emozionate per il marchio che da 25 anni propone prodotti biologici e naturali al servizio del benessere e della vita al naturale”, si legge in una nota.

Il nuovo punto vendita, che segna il rientro in centro storico dopo oltre dodici anni, è un ampio ed accogliente locale dove si potranno trovare tutti gli articoli già presenti negli store Farmanatura all’interno dei centri commerciali Globo, Amiternum e Carrefour Market.

“Con il ritorno in centro città – spiega Michele Mellone, general manager di Farmanatura – vogliamo essere parte attiva di quella ricostruzione sociale che la comunità sta faticosamente portando avanti dal 6 aprile 2009. Il centro storico per noi aquilani non è solo un luogo ma è un modo di vivere. Un’ abitudine che è stata stravolta improvvisamente dal terremoto e che sta lentamente tornando, per questo siamo orgogliosi di essere un tassello di questa ricostruzione di una consuetudine fondamentale per il recupero della nostra identità”.

In occasione dell’inaugurazione è stato lanciato anche il contest BeeNature per creare una community attenta e attiva. I primi cento clienti che parteciperanno all’inaugurazione riceveranno in omaggio un Instant Garden composto da un kit per seminare una piantina di “non ti scordar di me” o di margherita. Un gadget etico e responsabile, per sensibilizzare l’attenzione sulla salvaguardia delle api, e quindi sull’ambiente.

Successivamente si potranno pubblicare informazioni e foto della crescita della propria piantina, collegandosi al sito web di Farmanatura (www.farmanatura.it) tramite un QR code, per creare infine un piccolo giardino digitale oltre che naturale. Fra coloro che parteciperanno al contest, inoltre, sarà premiato il miglior pollice verde. Per i gadget sono state selezionate varietà di piante nettarine per contribuire alla salvaguardia degli insetti impollinatori, indispensabili al ciclo vitale. L’iniziativa verrà inserita anche nell’evento Herbaria 2022, un progetto annuale che cerca di sensibilizzare i ragazzi sulla tutela ambientale coinvolgendo, inoltre, anche le associazioni del territorio aquilano.

Farmanatura, azienda nata a L’Aquila, ha origine nel 1996 in via dei Sali all’Aquila per mano di Elda Vallone. In un momento successivo è entrato in gioco suo marito, Michele Mellone, proveniente da importanti esperienze lavorative nella grande distribuzione, che gli hanno permesso di perfezionare e impostare nuove logiche di tecnologia distributiva, e che oggi è a capo della parte organizzativa e di sviluppo dell’azienda. Farmanatura ha appena compiuto 25 anni e, ad oggi, conta ben 12 filiali tra l’Abruzzo e le Marche, con quattro punti vendita abruzzesi e una rete di di franchising che tocca città come Messina, Bari, Cagliari, Roma e Pescara.

“I nostri clienti – conclude Michele Mellone – sono persone informate e attente, in grado di compiere le proprie scelte etiche e sostenerle, in coerenza con i valori condivisi con l’azienda”.