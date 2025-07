L’AQUILA: FATTE LE NOMINE NEI DIPARTIMENTI PROVINCIALI DI FRATELLI D’ITALIA

L’AQUILA – Nell’ultimo coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia si è proceduto alla dei nomina dei responsabili dei Dipartimenti e Laboratori Tematici provinciali aquilani passo organizzativo che nasce da un confronto costante con i territori e i propri rappresentanti, nella consapevolezza che il radicamento e la compet proposta politica credibile e concreta. Le nomine sono frutto di un’attenta valutazione dei curriculum e delle esperienze personali e professionali di ciascun nominato, per garantire la massima efficacia e coe competenza.

Di seguito i responsabili nominati:  Valerio Castellani, Organizzazione e Tesseramento  Enti Locali – Antonio Silveri  Segreteria particolare, Coordinamento comunicazioni e relazioni istituzionali Raffaella Curtacci  Trasporti – Gianmaria Vitale  Ambiente ed Energia – Alessandra Garofalo  Commercio – Antonio Nardecchia  Lavori Pubblici – Davide Petrella  Economia e Finanza – Fabrizio Boccabella  Cultura Rurale – Pio Feneziani  Digitalizzazione – Claudio D’Alessandro  Equità Sociale e Disabilità  Lavoro e Crisi Aziendali  Legalità – Vincenzo Di Cesare  Politiche Europee e Ricadute Territoriali  Politiche Sociali – Amedeo Tirabassi  Professionisti – Maria Antenucci  Sanità – Marco Di Pangrazi  Scienza e Ricerca – Tiziana Del Beato  Cultura e Istruzione – Massimiliano Ferrini  Immigrazione – Giuseppe Ventresca, Dipendenze e Terzo Settore – Giuseppe Onofri.

“Con questo passaggio – ha dichiarato il Presidente Provinciale Claudio Gregori – Fratelli d’Italia rafforza la propria struttura sul territorio, valorizzando competenze, entusiasmo e partecipazione. I Dipartimenti saranno motore di proposta e confronto, un ponte tra cittadini e istituzioni, in piena coerenza con i valori del nostro movimento.” Successivamente si procederà all’assegnazione di ulteriori dipartimenti, per completare l’articolazione tematica e offrire un presidio ancora più capillare e competente su tutte le questioni di interesse per la nostra comunità provinciale.