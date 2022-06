L’AQUILA, “FAVOLE IN DANZA”: UNA MAGIA INFINITA PER OLTRE 2MILA SPETTATORI AL PARCO DEL CASTELLO

L’AQUILA – Una meravigliosa “scorpacciata” di arte e magia ha riempito gli occhi ed i cuori di oltre duemila persone venerdì e sabato scorsi all’Aquila, all’interno e all’esterno dell’Auditorium “Renzo Piano” del Parco del Castello.

“Favole in danza”, questo il titolo dell’evento organizzato dal Centro Danza “Art Nouveau” di Ornella Cerroni e patrocinato dal Comune dell’Aquila, ha dunque riscosso un successo enorme, mettendo di fronte ad un pubblico eterogeneo quattro spettacoli che hanno raccontato quattro tra le favole più belle di sempre: due rivolte alle famiglie per i bambini più piccoli all’interno dell’Auditorium, “La Bella e la Bestia” e “Oceania”; due all’esterno, grazie ad un allestimento imponente, l’Opera classica di “Peter Pan” rivisitata coreograficamente e musicalmente dal Maestro Simone Pergola con il coro di voci bianche dell’Art Nouveau curato dal Maestro di canto Giuseppe Lucente, e “Cinderella”, un musical rivisitato in chiave moderna con la regia di Ornella Cerroni e Alessio Colella che ne ha curato anche le coreografie

Letteralmente entusiaste le reazioni del pubblico, tra applausi scroscianti e momenti di pura commozione come quelli che hanno contraddistinto gli spettacoli con protagoniste le piccole ballerine del Centro Danza “Art Nouveau”, alcune delle quali alla loro prima esperienza sul palco.

“È stato un fine settimana stupendo – commenta Ornella Cerroni – che ha portato in questo angolo del nostro centro storico oltre duemila persone. Un successo che testimonia il grande lavoro ed il grande impegno dietro eventi di questa portata”.

“Il nostro ringraziamento va al meraviglioso pubblico aquilano, ai coreografi Alessio Colella, Paola Coscieme, Emanuele Gobbi, Arianna Conti ed Orlando Moltoni, quest’ultimo ospite con la sua crew Budda G, alla azienda Edilfrair di Marzia Frattale, partner dell’Art Nouveau in ogni evento culturale, ed al Comune dell’Aquila che sostiene le eccellenze del territorio”.

“Abbiamo assistito a qualcosa di assolutamente magico – le parole di alcuni genitori – con le nostre bambine impegnate in spettacoli complessi, di fronte a tanta gente. E non abbiamo potuto far altro che applaudire commossi di gioia. Il Centro Danza Art Nouveau ha fatto un lavoro magnifico, in un percorso di crescita che va al di là della danza, perché in questa scuola, un vero ‘diamante’ della città, si cresce innanzitutto come persone”.

L’appuntamento ora è al Summer Camp “Arcobaleno”, in via Mausonia n.60, per l’inizio della seconda stagione consecutiva dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno all’esordio. (red.)