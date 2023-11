L’AQUILA, FDI: “CENTRI ACCOGLIENZA RESPONSABILI DEL COMPORTAMENTO DEI RAGAZZI, RISPETTARE LEGGI”

L’AQUILA – “Apprendiamo con stupore dalle dichiarazioni di Pierino Giorgi, presidente della Fraterna Tau, articolazione dell’Opera Celestiniana che accoglie nelle proprie strutture anche minori non accompagnati, che sostiene che i titolari di centri di accoglienza per minori non sono responsabili degli stessi. Scaricare le colpe sul sindaco riguardo le multe elevate dalla Polizia municipale ad alcuni ragazzi sotto i Portici di San Bernardino è cosa troppo facile”.

Lo dichiarano le consigliere comunali Katia Persichetti e Maura Castellani, a nome del gruppo di Fratelli d’Italia.

“Vorremmo ricordare che i nostri Vigili – proseguono le consigliere – non hanno fatto altro che applicare il regolamento di Polizia municipale, modificato dall’allora giunta guidata da Massimo Cialente nel 2016, che vedeva tra l’altro lo stesso Giorgi animatore della lista a sostegno della candidata Stefania Pezzopane. Giorgi dovrebbe ben conoscere la differenza tra la tutela legale e le responsabilità che queste strutture che ospitano i ragazzi, hanno nei loro confronti considerando anche che tali strutture percepiscono degli importanti finanziamenti giornalieri per ciascun minore ospitato”.

“Non si può giustificare un comportamento che viola un regolamento affermando che un progetto educativo non può passare attraverso una sanzione poliziesca. Abbiamo ampiamente dimostrato quanto il Comune sia in prima linea per intensificare progetti educativi ed integrativi ma ciò non toglie che il mancato rispetto delle norme vada sanzionato e bisognerebbe ringraziare chi le fa rispettare, a tutela della sicurezza di tutti, minori compresi. All’interrogativo che si pone Giorgi, quando afferma che: ‘se poi mi rientrano in dieci, ognuno con una multa da 100€’ vorremmo suggerire che basterebbe spiegar loro che le leggi si rispettano e dovremmo smetterla di affermare che gli aquilani non sono stati sanzionati, tra l’altro non vero”.

“Vorremmo nuovamente ringraziare – concludono le consigliere Castellani e Persichetti – le forze dell’ordine tutte che, in sinergia con le operazioni messe in campo dall’amministrazione comunale, lavorano quotidianamente a servizio e tutela della città”.