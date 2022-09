“L’AQUILA FENICE”: A FONTECCHIO RIFLESSIONI SU MEMORIA E FUTURO CON IL PODCAST DI CHIAPPANUVOLI

L’AQUILA – Venerdì 30 settembre alle 18.00, nello Spazio della Memoria di Fontecchio (L’Aquila), nella torre dell’orologio del paese, avrà luogo un dibattito pubblico sul tema della memoria traendo spunti di riflessione dall’ascolto del podcast “L’Aquila Fenice” di Alessandro Chiappanuvoli, una produzione Spotify Studios in collaborazione con Chora Media e Museo Maxxi.

Il podcast, che sta riscuotendo un grande successo tra gli appassionati entrando più volte tra le prime posizioni della classifica italiana, è però, come ha affermato Chiappanuvoli, “solo il punto di partenza di un percorso, quello del recupero di un rapporto sano con la memoria, che non riguarda solo il terremoto del 6 aprile 2009 ma anche la memoria dei paesi, dei luoghi, la memoria collettiva delle comunità. La pandemia, le continue crisi globali, i social network, l’individualismo e la perdita di un’identità sociale stanno cambiando il nostro modo di percepire e di dare valore alla memoria, memoria da non intendersi solo come ricordo del passato, ma come base attiva per costruire il futuro.”

Al dibattito parteciperanno alcuni dei protagonisti che hanno arricchito con la loro testimonianza il contenuto del podcast e l’incontro sarà seguito dalla performance “ROM” dell’artista aquilano Piotr Hanzelewicz, che focalizza l’attenzione sulla differenza tra memoria implicita e memoria esplicita e su quanto la memoria digitale sia a immagine e somiglianza di quella umana. L’organizzazione dell’incontro è in collaborazione con il Comune di Fontecchio.