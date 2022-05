L’AQUILA: FERELLA (LEGA) , CIRCA 6 MILIONI DI EURO PER EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

L’AQUILA – “Sono entusiasta di far sapere agli aquilani, specialmente a chi vive nella frazione di Paganica, che quest’amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 5.85 milioni di euro per riqualificare, con un intervento di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione, la scuola elementare” Questo è il primo commento dell’Assessore della Lega del Comune de L’Aquila Daniele Ferella, che continua: “Dopo aver attenzionato le altre due scuole della frazione, siamo intervenuti anche sulla terza, con specifici fondi del PNRR per la rivoluzione verde e la transizione ecologica, completando il finanziamento del nuovo polo scolastico” e conclude: “Ringrazio il Sindaco Biondi, tutta la squadra del Comune e il Sottosegretario di Stato al MIUR, anch’egli della Lega, Rossano Sasso per l’interesse dimostrato”