L’AQUILA, FERELLA: “QUASI 2 MILIONI DI EURO PER LA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA A PAGANICA”

L’AQUILA – “Oggi è una giornata importante per la comunità di Paganica. Grazie a circa 2 milioni di euro dei fondi del PNRR il progetto esecutivo, già ammesso dal Ministero dell’Istruzione, potrà concretizzarsi”.

Così, in una nota, il capogruppo della Lega al Comune dell’Aquila, Daniele Ferella, sulla scuola dell’infanzia che verrà costruita nell’area tra via Onna, via degli Alpini e via G. Baldassarre.

L’istituto, performante dal punto di vista della sostenibilità ambientale, potrà accogliere fino a 120 scolari. Si raggiunge così il completamento dei finanziamenti per realizzare l’intero polo scolastico degli istituti del paese.

“Ringrazio tutti quanti hanno lavorato per portate a casa l’ultimo tassello per finanziare il polo scolastico di Paganica”, conclude Ferella.