L’AQUILA, FERMATO CON 24 GRAMMI DI HASHISH: DENUNCIATO 17ENNE

L’AQUILA – Denunciato per detenzione ai fini di spaccio e affidato ad una comunità per minori.

Sabato scorso, durante un mirato servizio di polizia giudiziaria per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani, nei pressi delle scuole e delle “comunità per i minorenni” del Capoluogo, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile dell’Aquila ha proceduto al controllo di un ragazzo italiano di 17 anni.

Il minorenne, ha dato risposte evasive agli operanti sul suo comportamento, ed è stato quindi sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 24 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. Il giovane è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e riaffidato ad una comunità per minori aquilana dove risiede.