L’AQUILA: FERMATO PER UN CONTROLLO STRADALE, TROVATO CON MARIJUANA E SOSTANZA ALLUCINOGENA

L’AQUILA – Fermato per un controllo stradale viene trovato in possesso di pochi grammi di marijuana. Scatta, così, la perquisizione domiciliare e il ritrovamento di complessivi 167 grammi di marjuana, più altri 20 grammi di una diversa sostanza di sospetta natura allucinogena. Pertanto, l’uomo, un 39enne residente a Fontecchio, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutte le sostanze rinvenute, sottoposte a sequestro all’esito della positività alla droga, marcata dal narcotest utilizzato dalla pattuglia, dovranno necessariamente trovare ulteriori conferme attraverso gli esami di laboratorio, il cui esito potrebbe rafforzare l’ipotesi di reato contestata in via provvisoria.

Ora, la vicenda è passata direttamente al vaglio della procura della Repubblica dell’Aquila, che coordina le indagini scaturite dall’intervento dei militari della stazione di Fontecchio.

Le indagini avviate, si legge nella nota dei Carabinieri, “per via del ritrovamento della presunta sostanza allucinogena, che non rientra nella casistica dei sequestri di droga effettuati in tempi recenti nell’ambito della provincia, necessitano di particolari attenzioni e di più approfonditi accertamenti volti a stabilire con esattezza la provenienza e la destinazione di quanto in sequestro”.