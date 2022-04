L’AQUILA: FERMATO SULLA A24 AUTOTRASPORTATORE CON SOVRACCARICO E POSITIVO AL COVID

L’AQUILA – Nella serata del 6 aprile una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di L’Aquila Ovest, impegnata in un servizio di controllo ai veicoli in transito sull’autostrada A/24, all’interno di un’area di servizio, ha controllato un autocarro che trasportava lastre di vetro ed appariva in evidente sovraccarico.

Il conducente del mezzo, cinquantaduenne residente nella provincia di Napoli è risultato sottoposto a restrizione sanitaria in quanto positivo al Covid, nonostante la certificazione di vaccinazione con tre dosi.

Per questi motivi l’autotrasportatore è stato contravvenzionato per l’inosservanza dell’art. 167 del Codice della Strada per il sovraccarico del mezzo e denunciato per la violazione della misura dell’isolamento discendente dall’accertata positività al Covid-19 così come previsto dal Regio Decreto 1265/1934 e dalle successive modifiche introdotte dal DPCM 19/20.

Allo stesso è stato intimato di recarsi nel minor tempo possibile, con il tragitto più breve, presso un luogo idoneo dove osservare la misura dell’isolamento.