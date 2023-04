L’AQUILA: FESICA-CONFSAL, SEGRETARIO NAZIONALE MARIANI VISITA NUOVA SEDE SINDACATO

L’AQUILA – Visita all’Aquila lo scorso 5 aprile per il segretario nazionale Fesica e vice segretario generale Confsal, Bruno Mariani, per ratificare la nomina a segretario provinciale Confsal L’Aquila a Marcello Vivarelli, che ricopre già la carica di segretario provinciale Fesica L’Aquila e Teramo.

Mariani per l’occasione ha visitato insieme a Vivarelli la nuova sede del sindacato, in Piazza Simon Bolivar n.2, che sarà aperta ufficialmente entro il mese di maggio e che ospiterà anche la sede di Caf e Patronato Confsal.

“Questo sindacato – le parole di Mariani – aggiunge un altro, importante tassello nel percorso di crescita sul territorio abruzzese. Il grande impegno giornaliero a tutela di lavoratrici e lavoratori, specie più deboli, paga: gli iscritti continuano ad aumentare e di conseguenza aumenta la fiducia nei nostri confronti. Fiducia che viene ripagata ‘sul campo’, con battaglie fondamentali – penso a quella per l’internalizzazione dei precari che lavorano per le Asl – a tutela di chi non può pagare gli effetti distruttivi di una dura crisi economica e sociale”.

Per il segretario provinciale Vivarelli, “Fesica-Confsal si conferma un sindacato che si schiera senza se e senza ma dalla parte dei precari e in generale dei cittadini più in difficoltà, sia giovani che anziani”.

“Con l’imminente apertura della nuova sede e l’attivazione dello sportello Caf e Patronato, riusciremo a dare un ulteriore supporto a quelle categorie troppo spesso dimenticate dalle grandi sigle sindacali e dalla politica”, conclude.