L’AQUILA: FESTA A PIANOLA, INAUGURATA LA FONTANA RESTAURATA, LA SQUADRA DI CALCIO TORNA IN CAMPO

L’AQUILA – “Un simbolo di storia e cultura che torna a brillare, un’impronta di bellezza nel cuore di Pianola”.

Così, in una nota, la consigliera comunale Maura Castellani, di FdI, a margine dell’inaugurazione della fontana restaurata nella frazione aquilana di Pianola, nel Piazzale della Fonte.

Alla partecipata inaugurazione, che si è tenuta lo scorso sabato 4 ottobre, hanno preso parte, tra gli altri, anche il senatore Guido Quintino Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, l’assessore alle Opere Pubbliche, manutenzione e valorizzazione del patrimonio Vito Colonna, la consigliera comunale Tiziana Del Beato e l’imprenditore Dino Di Fabio.

Il senatore Liris, nel suo intervento, ha rimarcato “l’importanza di luoghi simbolo per la comunità, ricchi di storia e valore per le nuove generazioni”.

Dopo mesi di lavoro, spiega nella nota Castellani, “il restauro ha riportato alla luce la bellezza originaria della fontana, grazie all’impegno e all’attenta programmazione dell’Amministrazione comunale. La fontana rappresenta un importante patrimonio artistico ed è stata oggetto di un intervento accurato volto a preservarne l’integrità e a valorizzarne gli aspetti storici e architettonici; beni culturali da tutelare per le generazioni future e simbolo di identità locale. Ringrazio l’assessore Vito Colonna, che ha reso possibile l’intervento, gli uffici Comunali interessati e l’impresa, che ha egregiamente eseguito i lavori. La fontana restaurata non solo abbellirà la piazza, ma rappresenta anche un invito a riflettere sul nostro passato e a guardare con speranza al futuro”.

Una giornata di doppia festa per la frazione di Pianola, aggiunge Castellani, “con il ritorno in campo della squadra di calcio di Pianola, che ha inaugurato la sua nuova stagione con una emozionante prima partita”.

“Dopo anni di assenza dai campi, la squadra si presenta rinnovata, ricca di giovani talenti e vecchie glorie pronte a scrivere un nuovo capitolo nella storia calcistica di Pianola. La partita, svoltasi presso il nostro campo, ha attirato un nutrito pubblico di tifosi, famiglie e sostenitori, tutti emozionati di rivedere i colori della nostra squadra sventolare. Nonostante il risultato finale, il vero successo è stato il calore e l’entusiasmo che ha riempito il campo, testimoniando l’impegno e la passione che accomunano la comunità”.