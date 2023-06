L’AQUILA: FESTA DEL PATRONO SAN MASSIMO, CONCERTO SCHOLA CANTORUM SAN SISTO

L’AQUILA – L’amministrazione comunale dell’Aquila parteciperà attivamente ai festeggiamenti in onore di San Massimo, Patrono della città.

La ricorrenza cade sabato 10 giugno e per l’occasione, ha organizzato, per venerdì 9 giugno, alle 21, nella basilica di San Giuseppe Artigiano (via Sassa), un concerto di musica sacra che sarà tenuto dalla Schola Cantorum di San Sisto.

Tra gli artisti presenti, Marianna Volkova (soprano), Benedetto Agostino (tenore) e Piergiuseppe Lofrumento (pianista). La performance sarà diretta dal maestro Alberto Martinelli.

