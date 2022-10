L’AQUILA: FESTA DI SAN FRANCESCO, VEGLIE DI PREGHIERA E CELEBRAZIONE SOLENNE CON CARDINAL PETROCCHI

L’AQUILA – Nella Basilica aquilana, custode del corpo del santo francescano Bernardino da Siena, ci si prepara a onorare il santo di Assisi, fondatore degli ordini francescani, che tanto hanno influito, nel corso dei secoli, alla diffusione nel mondo del carisma e della spiritualità francescana.

Domenica 2 ottobre alle ore 21,00 in basilica ci sarà un momento di riflessione e di preghiera, guidato da fra Roberto Bongianni, dottore in scienze sociali, per focalizzare, in particolare, il vincolo di comunione e libertà che unisce Francesco di Assisi alla madre Chiesa.

Lunedì 3 ottobre al termine della S. Messa delle 18,30 si farà memoria del suo glorioso transito avvenuto nel ristretto spazio della Porziuncola la sera del 3 ottobre dell’anno 1226, e poi alle ore 21,00, avrà luogo una Veglia di Preghiera guidata dalla pastorale giovanile francescana e animata dal coro della basilica.

Nel giorno della festa, martedì 4 ottobre, il Cardinale Arcivescovo, Sua Em.za Giuseppe Petrocchi, presiederà in Basilica, alle ore 18,30, la celebrazione solenne in onore del Padre Serafico, durante la quale si affiderà alla potente intercessione del santo poverello ogni intenzione per la cessazione dei gravi conflitti in atto.