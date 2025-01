L’AQUILA: FESTA PER I 101 ANNI DELL’INTERNATIONAL INNER WHEEL

L’AQUILA – L’Inner Wheel dell’Aquila ha festeggiato ieri con una messa e successivamente con una conviviale i 101 anni dell’International Inner Wheel.

Di seguito la nota.

La Santa Messa, è stata celebrata da Don Carmelo Pagano nella chiesa del monastero di San Basilio, luogo iconico per la spiritualità cristiana della città, dove da 700 anni si tramanda la parola di Papa Celestino V e si osserva la regola benedettina.

Le poche suore che abitano il convento non hanno mai lasciato questo posto, nemmeno dopo il tragico terremoto del 2009. Hanno abitato in un container posto nell’orto adiacente il monastero fino al termine dei lavori di ristrutturazione e restauro, per tenere costantemente acceso il “lumen gentium”, il faro illuminante da seguire nelle avversità per raggiungere il porto sicuro e tranquillo della fede di Cristo.

L’evento è poi continuato presso il ristorante “Pisellino” dove il club aquilano ha festeggiato, con il taglio della torta, il compleanno dell’International Inner Wheel.

Si è osservato il rito dell’ accensione delle tre candele che testimoniano il passato, il presente e l’auspicio di un futuro brillante sempre all’insegna dei principi cardine dell’Inner Wheel.

La dottoressa Annarita Di Pietro, presidente del club, ha salutato le socie regalando a ognuna una candela perché la luce sia sempre presente ad indicare la strada.