L’AQUILA: FESTIVAL CAMMINO DEL PERDONO 2025, ECCO IL PROGRAMMA

L’AQUILA – Presentato ufficialmente il Festival del Cammino del Perdono 2025 che prevede un fitto calendario di eventi che accompagneranno il Fuoco del Morrone dal 16 al 23 agosto, lungo il percorso del Cammino del Perdono con spettacoli, incontri ed eventi nelle tappe del Cammino.

Questa mattina la conferenza stampa che si è tenuta presso la Sala Polivalente del Movimento Celestiniano, all’Aquila.

Di seguito la nota completa. (Qui il link del programma)

Quest’anno, in occasione del Giubileo Ordinario dell’anno 2025 “Spes non confundit” e in preparazione del 2026, anno in cui L’Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura, il Movimento Celestiniano, attraverso l’impegno della Fondazione Celestino V e il supporto della ODV Fraterna tau, ha scelto promuovere in modo speciale l’itinerario del Cammino del Perdono, e il patrimonio di valori riconosciuti dall’UNESCO come bene immateriale dell’umanità.

Nel corso della presentazione Paolo Pietro Giorgi, coordinatore del Movimento Celestiniano e presidente della Fraterna Tau ODV ETS, ha inquadrato questa nuova iniziativa del “Festival del Cammino del Perdono” nella natura e nell’essenza del Movimento Celestiniano che da 40 anni svolge un’attività culturale e sociale riconosciuta, anche fuori regione e persino in ambito internazionale grazie alla resilienza alla passione che hanno sempre contraddistinto tutte le realtà che lo compongono.

Durante l’incontro sono intervenuti anche Enrico Diamanti in qualità di presidente della APS “Il Cammino del Perdono” e Floro Panti presidente del “Centro Internazionale Studi Celestiniani” che da 4 decenni organizza e coordina tra l’altro il tradizionale Fuoco del Morrone, elemento costitutivo del riconoscimento UNESCO relativo ai festeggiamenti della Perdonanza Celestiniana.

Erano presenti e sono intervenuti durante l’incontro i rappresentanti delle realtà coinvolte nel Festival del Cammino del Perdono: Concentus Serafino Aquilano, La Fenice, Bandierai dei Quarti aquilani, FIAB L’Aquila , Atletica L’Aquila, Academy Atletica Abruzzo, Gam246.