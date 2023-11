L’AQUILA, FESTIVAL DELLA PSICOLOGIA: AL VIA INCONTRI, LABORATORI E DIBATTITI APERTI A TUTTI

L’AQUILA – Una manifestazione itinerante con incontri, laboratori e scambi liberi su tematiche psicologiche ma non solo, in un evento gratuito e aperto a tutti i cittadini interessati.

L’evento, promosso dall’associazione Altra Psicologia Abruzzo, coordinata dalla dottoressa Cinzia D’Amico, si terrà sabato 11 e domenica 12 novembre, quando la città dell’Aquila ospiterà la V edizione del Festival della Psicologia abruzzese, patrocinato dalla Regione Abruzzo e dai Comuni di Teramo, L’Aquila, Pescara, Chieti e Vasto.

“Visto il grande successo riscosso nelle prime quattro edizioni, abbiamo deciso di portare avanti quello che vorremmo diventasse un evento stabile negli anni. Crediamo che la psicologia debba contribuire ad animare il dibattito sociale e culturale rispetto a quanto accade nella nostra realtà quotidiana, nei diversi contesti in cui si articola la vita del singolo e della collettività, offrendo sempre nuovi strumenti per progettare e sviluppare percorsi di crescita e cambiamento”, dichiarano in una nota il dottor Danilo Bontempo e il dottor Matteo Perazzini, coordinatori dell’evento nel capoluogo.

Il Festival ha l’obiettivo di diffondere la cultura psicologica e di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche inerenti il benessere, individuale e sociale, attraverso appuntamenti e incontri pubblici in collaborazione con diversi attori presenti sul territorio.

“Ringraziamo il Comune dell’Aquila per aver patrocinato l’evento e per aver messo a disposizione il Palazzetto dei Nobili”, conclude la nota.