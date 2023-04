L’AQUILA: FIAMMATA, “DOPO 19 GIORNI NESSUNO E’ ANDATO AL DEPOSITO A PRENDERE GIORNALI RICHIESTI”

L’AQUILA – “Dopo 19 giorni, nessuno, nella biblioteca regionale Salvatore Tommasi ha potuto recarsi al deposito a prelevare i tre fascicoli che avevo chiesto di poter consultare. Si vede che quello che chiedo è irrilevante, Di sicuro, la Regione Abruzzo pensa che la Biblioteca aquilana non serva a nulla e a nessuno.”.

A renderlo noto in in uno sfogo social, è il sindacalista Cgil Luigi Fiammata. A seguire il suo racconto, che svela la difficoltà, per mancanza di personale, in cui versa la biblioteca del capoluogo.

“Il 24 marzo scorso, telefono alla Biblioteca Regionale Salvatore Tommasi. Chiedo se sia possibile consultare le copie del giornale “Il Centro”, di un periodo preciso del 2009. Mi viene risposto che le collezioni del giornale, sono situate presso un deposito, e che sono gli addetti della Biblioteca, che devono recarsi lì, e prendere i fascicoli, per poterne consentire la consultazione. Sono invitato quindi, ad inviare una mail al loro indirizzo, specificando le mie richieste. Mi viene assicurato che saranno loro a contattarmi per informarmi di quando la mia richiesta sarà soddisfatta”.

“Invio la mail. Passano i giorni, e non ricevo alcuna risposta. Telefono ancora, e mi viene spiegato che i dipendenti della Biblioteca sono solo in quattro, e, pertanto, è difficile, data la mole di lavoro, recarsi fisicamente al deposito e prelevare il materiale richiesto. Sarò comunque contattato presto, per un appuntamento. Trascorrono altri giorni, e chiamo nuovamente. Mi offro di andare io, a prelevare i fascicoli. Mi rispondono che questo non è consentito. Purtroppo i dipendenti fanno quanto è loro possibile. Sarò certamente contattato per avere accesso a quanto ho richiesto. Di sicuro, la Regione Abruzzo pensa che la Biblioteca aquilana non serva a nulla e a nessuno. Ad oggi, nessuno mi ha contattato. Dopo 19 giorni, nessuno ha potuto recarsi al deposito a prelevare i tre fascicoli che avevo chiesto di poter consultare”.