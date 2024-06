L’AQUILA – Un incendio, partito quasi certamente dagli impianti elettrici, e quindi riconducibile a un probabile corto circuito, è divampato l’altra notte intorno all’una e mezza nel palazzo di giustizia dell’Aquila, in via XX Settembre, edificio che è di proprietà del Comune.

Le fiamme si sono sviluppate al piano meno 2 e i danni ci sono stati nella sala server. Non sembrano esservi altri gravi danni per l’immediata presenza dei vigili del fuoco ma la procura generale ha disposto lo stop alle attività per due giorni e la disposizione è stata comunicata a tutti gli uffici giudiziari e agli ordini forensi della regione. In teoria almeno gli impiegati e cancellieri potrebbero operare da casa ma con il server rotto è difficile che ciò possa avvenire.

Comunque sulla vicenda sarà aperta una inchiesta dalla Procura della Repubblica per comprendere la dinamica ufficiale ed esatta dell’accaduto.

Pochi ricordano che nei primi anni novanta un grosso incendio divampò di notte negli uffici giudiziari aquilani e fece gravi danni. Non si trattò di un problema elettrico ma nonostante le indagini e le audizioni di persone informate sui fatti non si venne mai a sapere con esattezza la causa certa dell’incendio.