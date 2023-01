L’AQUILA: FIERA DELL’EPIFANIA, ECCO TUTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

L’AQUILA- In occasione della fiera dell’Epifania in programma giovedì prossimo, 5 gennaio, all’Aquila, il comando di Polizia municipale ha emanato l’ordinanza 699/T con la quale sono state adottate alcune modifiche temporanee alla viabilità urbana, necessarie per consentire lo svolgimento dell’evento.

Area mercato Epifania.

Dalle ore 20:00 del 4 gennaio fino alle ore 22:00 del giorno successivo, è istituto il divieto di transito e di sosta nelle seguenti strade e piazze della città: viale Gran Sasso; viale Tagliacozzo; via Castello; via Malta; piazza Battaglione degli Alpini; via Pescara (tratto via Castello/via Strinella); corso Vittorio Emanuele II; piazza Regina Margherita; corso Federico II; piazza Duomo; via e piazza San Bernardino; largo Pischedda; via Panfilo Tedeschi; via Signorini Corsi; via Vittorio Veneto (tratto adiacente Agenzia delle Entrate); via Maiella (primo tratto dall’intersezione con via Panfilo Tedeschi); via Marrelli, via Patini e via Cavour (tratto compreso tra via Sallustio e piazza Duomo).

Viabilità mezzi di soccorso.

Dalle ore 6:00 alle 22:00 del 5 gennaio, sarà in vigore il divieto di transito veicolare, eccetto residenti, in via Fontesecco; via Sallustio; via Scardassieri; via Marrelli e via Cavour (nel tratto compreso tra via Sallustio e piazza Palazzo); piazza Palazzo; via Bafile; piazza dei Gesuiti; via Camponeschi; via Garibaldi, via Cascina; via Arcivescovado; via Bone Novelle; via campo di Fossa; via San Francesco di Paola; piazza della Repubblica; piazza San Marco; corso Principe Umberto; via Sant’Agostino; via Fortebraccio; via Atri, all’altezza dell’intersezione con via Teramo.

Contestualmente è stato disposto il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, su via Indipendenza; piazza San Marco; via Sant’Agostino; via Arcivescovado; via Bone Novelle.

Aree adiacenti al mercato.

Dalle ore 6:00 alle 22:00 del 5 gennaio è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e contestuale doppio senso di circolazione, in viale Rendina, nel tratto compreso tra le intersezioni con via San Michele e viale Crispi; via San Michele, all’altezza dell’intersezione con viale Rendina e via dei Giardini.

Disposto il senso unico in via Fortebraccio con direzione via Strinella (accesso da via Santa Giusta/via delle Grazie), dalle ore 6:00 alle ore 22:00 del 5 gennaio, mentre per accedere al quartiere Santa Maria di Farfa sarà istituito il senso unico alternato a Porta Leoni, regolato da movieri, per i soli residenti.

Sempre dalle ore 6:00 alle 22:00 del 5 gennaio, in viale De Gasperi è istituito il divieto di sosta, zona rimozione, sulle aree parcheggio poste tra le due corsie di marcia, all’altezza dell’isola ecologica. A tal proposito è prevista l’istituzione di un’area di sosta riservata ai veicoli a servizio delle persone con disabilità sulla corsia avente come senso di marcia via Volta, nel tratto compreso con via Parrozzani e l’isola ecologica.

Infine, il comando di Polizia municipale rende noto che ai residenti e a coloro che, per documentati motivi, dovranno recarsi nell’area di viale Duca degli Abruzzi/via Garibaldi/viale Nizza per raggiungere la propria residenza o il luogo di lavoro, sarà possibile accedere da via Fontesecco/via Buccio di Ranallo, con uscita da via San Giovanni Bosco/via Arco Santa Croce/via Roma, in direzione viale della Croce Rossa.

Sempre dalle ore 6:00 alle 22:00 del 5 gennaio, in viale De Gasperi è istituito il divieto di sosta, zona rimozione, sull’area parcheggio posta tra le due corsie di marcia, all’altezza dell’isola ecologica, mentre il tratto di viale De Gasperi compreso tra via Parrozzani e l’isola ecologica del Torrione è riservato alla sosta dei veicoli a servizio di persone con disabilità muniti dell’apposito contrassegno.

Si segnala che non sarà possibile entrare/uscire con i mezzi dall’area di piazza della Commenda, piazza del Teatro, via Vittorio Veneto, via Sinizzo, via Santa Elisabetta.