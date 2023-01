L’AQUILA, FIERA DELL’EPIFANIA: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI

L’AQUILA – Il 5 gennaio, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia da covid-19, torna all’Aquila tradizionale fiera dell’Epifania, giunta alla 73esima edizione.

Saranno 280, a fronte di oltre 400 richieste, gli stand espositivi, dislocati lungo corso Federico II, piazza Duomo, viale Gran Sasso, via Tagliacozzo, Fontana Luminosa, viale Malta, via Signorini Corsi, via Castello, via Zara, via Panfilo Tedeschi e piazza San Bernardino.

Forze dell’ordine: il Comando di Polizia Municipale ha predisposto i consueti servizi per garantire il controllo della viabilità e assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

Il dispositivo di vigilanza prevede un servizio continuativo a partire dalle 18:00 di mercoledì 4 gennaio e fino al termine della manifestazione, prevista intorno alle 22:00 di giovedì 5 gennaio, che prevede l’impiego di tutto il personale disponibile, circa quaranta unità. Il personale operante sarà organizzato in tre turni: un turno notturno (con l’impiego di tre pattuglie che provvederanno alla gestione dell’afflusso degli espositori e alla eventuale rimozione delle auto nelle aree interessate dalla Fiera), un turno antimeridiano ed uno pomeridiano, con l’impiego di sei pattuglie automontate, che presidieranno gli accessi della fiera e le principali strade di accesso per garantire il regolare flusso veicolare sulle principali strade di scorrimento; una pattuglia per turno vigilerà sul regolare svolgimento della fiera.

La Centrale Operativa sarà aperta continuativamente dalla mattina del 4 gennaio fino al termine dell’evento (telefono 0862.645840).

Si invita l’utenza a non lasciare le auto in sosta nelle strade e nelle piazze interessate dalla manifestazione (a partire dalle 20:00 del 4 gennaio) e lungo le principali vie di scorrimento, ma di utilizzare il parcheggio del Terminal Bus di Collemaggio e i mezzi pubblici.

È stata, inoltre, individuata quale area riservata alla sosta dei veicoli a servizio di persone con disabilità il tratto di Viale De Gasperi (zona Torrione) compreso tra via Parrozzani e l’isola ecologica.

Area mercato Epifania: dalle ore 20:00 del 4 gennaio fino alle ore 22:00 del giorno successivo, è istituto il divieto di transito e di sosta nelle seguenti strade e piazze della città: viale Gran Sasso; viale Tagliacozzo; via Castello; via Malta; piazza Battaglione degli Alpini; via Pescara (tratto via Castello/via Strinella); corso Vittorio Emanuele II; piazza Regina Margherita; corso Federico II; piazza Duomo; via e piazza San Bernardino; largo Pischedda; via Panfilo Tedeschi; via Signorini Corsi; via Vittorio Veneto (tratto adiacente Agenzia delle Entrate); via Maiella (primo tratto dall’intersezione con via Panfilo Tedeschi); via Marrelli, via Patini e via Cavour (tratto compreso tra via Sallustio e piazza Duomo).

Viabilità mezzi di soccorso: dalle ore 6:00 alle 22:00 del 5 gennaio, sarà in vigore il divieto di transito veicolare, eccetto residenti, in via Fontesecco; via Sallustio; via Scardassieri; via Marrelli e via Cavour (nel tratto compreso tra via Sallustio e piazza Palazzo); piazza Palazzo; via Bafile; piazza dei Gesuiti; via Camponeschi; via Garibaldi, via Cascina; via Arcivescovado; via Bone Novelle; via campo di Fossa; via San Francesco di Paola; piazza della Repubblica; piazza San Marco; corso Principe Umberto; via Sant’Agostino; via Fortebraccio; via Atri, all’altezza dell’intersezione con via Teramo.

Contestualmente è stato disposto il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, su via Indipendenza; piazza San Marco; via Sant’Agostino; via Arcivescovado; via Bone Novelle.

Aree adiacenti al mercato: dalle ore 6:00 alle 22:00 del 5 gennaio è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e contestuale doppio senso di circolazione, in viale Rendina, nel tratto compreso tra le intersezioni con via San Michele e viale Crispi; via San Michele, all’altezza dell’intersezione con viale Rendina e via dei Giardini.

Disposto il senso unico in via Fortebraccio con direzione via Strinella (accesso da via Santa Giusta/via delle Grazie), dalle ore 6:00 alle ore 22:00 del 5 gennaio, mentre per accedere al quartiere Santa Maria di Farfa sarà istituito il senso unico alternato a Porta Leoni, regolato da movieri, per i soli residenti.

Sempre dalle ore 6:00 alle 22:00 del 5 gennaio, in viale De Gasperi è istituito il divieto di sosta, zona rimozione, sulle aree parcheggio poste tra le due corsie di marcia, all’altezza dell’isola ecologica. A tal proposito è prevista l’istituzione di un’area di sosta riservata ai veicoli a servizio delle persone con disabilità sulla corsia avente come senso di marcia via Volta, nel tratto compreso con via Parrozzani e l’isola ecologica.

Infine, il comando di Polizia municipale rende noto che ai residenti e a coloro che, per documentati motivi, dovranno recarsi nell’area di viale Duca degli Abruzzi/via Garibaldi/viale Nizza per raggiungere la propria residenza o il luogo di lavoro, sarà possibile accedere da via Fontesecco/via Buccio di Ranallo, con uscita da via San Giovanni Bosco/via Arco Santa Croce/via Roma, in direzione viale della Croce Rossa.

Personale coinvolto e servizio raccolta rifiuti: saranno impiegati 14 operai del settore Opere pubbliche, in collaborazione con il Settore Transizione ecologica, i cui operatori di ASM, durante la mattina del 5 gennaio, forniranno ai venditori informazioni e i sacchi per la raccolta dei rifiuti. Saranno posizionati dei secchi in plastica aggiuntivi nelle aree ristoro (san Bernardino, Fontana luminosa, quattro cantoni), e a termine della fiera, 15 operatori e tre spazzatrici provvederanno a ripulire le strade interessate dall’evento.

Terminal L. Natali: il parcheggio interrato del Terminal di Collemaggio, con una capienza di 640 posti auto, è fruibile tutti i giorni h24. In occasione della feria dell’Epifania del 5 gennaio è stato potenziato il servizio per la gestione dei flussi e degli accessi, con presenza di personale comunale dalle 6:00 alle 21:00. Previsto, inoltre, un servizio di piantonamento armato dedicato dalle 7:00 alle 21:00. Si consiglia di usufruire del parcheggio gratuito presso il Terminal raggiungendo il centro storico e l’area della fiera utilizzando il servizio di navetta gratuito (fermata su viale Crispi) oppure il tunnel pedonale di collegamento del Terminal con Piazza Duomo, aperto dalle 5:45 alle 22:00.

Bus navetta: il terminal “L.Natali” è collegato al centro storico da un servizio di navetta gratuito attivo dale ore 8:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30 con una corsa ogni 10 minuti, secondo il seguente itinerario: Terminal – Via Caldora – Viale Collemaggio – viale Crispi – rotatoria via XX Settembre, Viale Collemaggio – Terminal.

Per chi, proveniente dalla zona ovest, volesse usufruire del parcheggio di piazza D’Armi, si consiglia l’utilizzo della navetta Ovest (percorso viale della Croce Rossa) o della navetta Est (percorso via XX Settembre) per raggiungere il Terminal e l’area della fiera con partenze ogni 20′.

Itinerario navetta ovest (dalle ore 7:50 alle 19:10): hotel Amiternum, viale Corrado IV, viale della Croce Rossa, piazza Battaglione degli Alpini, via Cencioni, tunnel e terminal di Collemaggio, viale Collemaggio, via Crispi, via XX settembre, viale 25 aprile, piazzale della stazione, viale 25 aprile, viale Corrado IV, hotel Amiternum.

Itinerario navetta est (dalle pre 7:30 alle 19:30): hotel Amiternum, viale Corrado IV, viale 25 aprile (viale della stazione), piazzale della stazione, viale 25 aprile, via XX settembre, viale Crispi, viale Collemaggio, terminal di Collemaggio, tunnel di Collemaggio, via Cencioni, piazza Battaglione degli Alpini, viale della Croce Rossa, viale Corrado IV, hotel Amiternum.