L’AQUILA, FIERA EPIFANIA 2024: IN CENTRO STORICO ASM RACCOGLIE E DIFFERENZIA 8.150 CHILI DI RIFIUTI

L’AQUILA – Alle 10 di questa mattina era tutto in ordine nel centro storico dell’Aquila, dopo la festa della 74/a edizione della Fiera dell’Epifania, di ieri, che ha accolto nel capoluogo migliaia di visitatori.

Appena smontate le bancarelle della Fiera – si legge sull’Ansa – gli operatori dell’Asm spa L’Aquila, società multiservizi, hanno cominciato a ripulire la città, raccogliendo e differenziando rifiuti per un totale di 8.150 chili. Sono stati raccolti: 1.280 chili di carta e cartone, 220 chili di plastica, 3.530 chili di rifiuti indifferenziati, raccolto e caricato a mano e 3.120 chili raccolti meccanicamente con le spazzatrici.

Al lavoro dalle 4 di mattina si sono messi al lavori 6 autisti, 3 conducenti, 30 operai e 5 assistenti per riportare il decoro in città, dopo la Fiera.

Gli operatori hanno lavorato per le vie del centro utilizzando: 2 compattatori a carico posteriore raccolta carta, 2 compattatori a carico posteriore raccolta rifiuti solidi urbani, 1 compattatore carico posteriore raccolta per la plastica, 1 gru-scarrabile a carico materiale per lo scarico spazzatrici, 3 spazzatrici e 3 soffianti a spalla. Con questo equipaggiamento la città è stata resa decorosa e pulita, pronta ad accogliere i visitatori per l’ultimo week end di festa natalizia.