L’AQUILA, FIERA EPIFANIA 2024: JEMO ‘NNANZI CELEBRA LA CITTA’ CON IL “CALENDARIO DEI CALENDARI”

L’AQUILA – Il gruppo di azione civica “Jemo ‘nnanzi” dell’Aquila non si ferma mai e rinnova la tradizione della presenza in centro storico anche nel giorno della Fiera dell’Epifania.

In mezzo a decine di migliaia di persone, in un’atmosfera di serenità e tra centinaia di bancarelle, Cesare Ianni e company hanno piazzato il banchetto per la vendita del “Calendario dei Calendari”, che per l’edizione 2024 riporta le pubblicità delle ditte aquilane agli inizi del ‘900, con le date aquilani più importanti riportate al suo interno.

Il tutto di fronte alla mostra fotografica sull’Aquila che fu dedicata all’indimenticabile Amalia Sperandio, mostra a cui “Jemo ‘nnanzi” ha collaborato attivamente insieme al Comune dell’Aquila. (r.s.)