L’AQUILA – Fiera dell’Epifania, in programma come ogni anno per il 5 gennaio prossimo con circa 320 espositori, a rischio per il secondo anno consecutivo, a causa dell’emergenza covid.

Il presidente Fiva-Confcommercio Alberto Capretti ha spiegato al quotidiano Il Centro, che tutto dipenderà dall’andamento dei contagi.

Nelle prossime ore, toccherà al Comitato per l’ordine e la sicurezza sciogliere il nodo.