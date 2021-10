L’AQUILA, FILE PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS ALLA FACOLTA’ DI MEDICINA; STUDENTI SEGNALANO

L’AQUILA – Lunghe file di studenti all’ingresso della facoltà di Medicina dell’Aquila, per il quotidiano controllo del green pass.

Ad AbruzzoWeb la segnalazione arriva da un gruppo di studenti, che chiedono quindi più personale, in modo da “distribuire la fila al meglio e velocizzarla”.

La fila, spiegano, si forma sia per il controllo del certificato verde che, in teoria, anche per l’accesso alla facoltà tramite controllo qr code.

Inoltre, aggiungono, “la maggior parte delle volte neanche funziona il controllo dell’accesso con l’app e quindi si deve tornare dopo all’ingresso per effettuarlo creando ulteriori file”.

“Alla luce delle basse temperature, noi studenti vorremmo un personale più numeroso per distribuire la fila al meglio e velocizzarla – concludono -, così da avere anche controlli migliori. Non è fattibile una cosa del genere quando nevicherà o pioverà”.