L’AQUILA FILM FESTIVAL: IL DOCUMENTARISTA LEONARDO DI COSTANZO PROTAGONISTA IL 16 E 17 NOVEMBRE

L’AQUILA – Sarà Leonardo Di Costanzo il prossimo ospite del L’Aquila Film Festival.

Il due volte Premio David di Donatello, si legge in una nota, sarà protagonista nei giorni 16 e 17 novembre di un vero e proprio tour de force aquilano all’interno del quale incontrerà prima gli studenti del nuovo anno del Centro Sperimentale Sede dell’Aquila e della scuola di Cinema IFA di Pescara e poi il pubblico del L’Aquila Film Festival in occasione di una doppia proiezione di Ariaferma.

La mattina successiva incontrerà gli studenti degli istituto “Andrea Bafile” e “Domenico Cotugno” per una lezione di Cinema che rientra nel PCTO organizzato dal L’Aquila Film Festival.

Di seguito la nota completa.

Leonardo Di Costanzo ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema in Francia alla fine degli anni ’80. Nel 2003 ha realizzato il documentario “A scuola”, che ha ricevuto la candidatura al David di Donatello al miglior documentario. A questo lavoro hanno fatto seguito altri documentari nei primi anni 2000. Nel 2012 ha realizzato la sua opera prima, “L’intervallo”, film presentato alla 69ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti. Con questa pellicola vince il David di Donatello per il miglior regista esordiente, il Ciak d’oro per il miglior film e per la migliore opera prima e il Gran Premio della stampa estera ai Globi d’oro 2013.

Hanno ricevuto un grande riscontro di critica e di pubblico i suoi ultimi due lavori, “L’intrusa e proprio Ariaferma”, il film, impreziosito dalle magistrali interpretazioni di Toni Servillo (anche lui ospite, 12 mesi fa, del L’Aquila Film Festival) e Silvio Orlando, che sarà proiettato al Palazzetto dei Nobili il giorno 16 novembre e che gli è valso il recente David Di Donatello.

Un ospite, quindi, di grandissimo prestigio che lancerà la volata alle ultime due giornate del Festival, dedicate alle premiazioni dei vari concorsi e alla doppia proiezione dell’ultimo film di Matteo Garrone “Io Capitano” che sarà accompagnata dalle presenze di Mamdou Kouassi (il ragazzo che ha ispirato il film) e di numerose realtà aquilane e nazionali che si occupano di accoglienza e adolescenti.

Il programma completo, con i link necessari alle prenotazioni, è disponibile alla pagina https://www.laquilafilmfestival.it/sedicesimo-laquila-film-festival/