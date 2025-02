L’AQUILA: FINISCE NELLA CADITOIA ALLA FERMATA DEL BUS E VIENE MEDICATA IN OSPEDALE. C’E’ UN ESPOSTO

L’AQUILA – Una anziana signora che si stava recando alla fermata 3A per prendere un autobus urbano nella frazione aquilana di Cansatessa è inciampata a causa di una caditoia non proprio a norma ed è finita in ospedale dove è stata medicata.

Presentato un esposto alla autorità giudiziaria che potrebbe preludere anche a una ricniesta di risarcimento di danni visto che il pericolo non era comunque stato segnalato.

Sul posto come primo intervento gli uomini dei Vigili del Fuoco del Corpo Provinciale e una pattuglia della Polizia Locale. Secondo quanto si è appreso la pericolosa caditoia è in queste condizioni da molti mesi. Marciapiedi e guard rail si trovano in questa situazione certamente non corretta da molto tempo. La zona è stata transennata per evitare altri episodi simili.

Questo a fronte di un territorio come quello del capoluogo di regione che è obiettivamente difficile da controllare per la sua vastità.