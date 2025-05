L’AQUILA: FINITI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PENSILINE CON PIU’ COMFORT E SICUREZZA

L’AQUILA- Completati i lavori per la riqualificazione e la realizzazione di nuove pensiline alle fermate degli autobus del Trasporto Pubblico Locale. Un intervento importante, che ha interessato 11 aree strategiche del territorio comunale, con la sostituzione e l’installazione di nuove pensiline, tutte dotate di panchine per garantire maggiore comfort, sicurezza e accessibilità all’utenza, anche nelle frazioni.

“Investire nel trasporto pubblico significa migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini – dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani –. Le nuove pensiline non sono soltanto elementi di arredo urbano, ma rappresentano un’infrastruttura fondamentale per promuovere una mobilità sostenibile, capillare e moderna, soprattutto per chi vive nelle zone più periferiche”. L’intervento, in continuità con il progetto Intermodal Link nell’ambito del quale sono state riqualificate le pensiline del centro storico e realizzati gli hub di scambio sulla SS80 e SS17 (ex Amiternum), è stato finanziato con risorse statali dedicate alle “Piccole Opere” e rientra tra le azioni previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Le nuove pensiline contribuiscono a rendere il servizio di trasporto pubblico più attrattivo, accessibile e fruibile in tutte le stagioni, rispondendo anche alle esigenze di sicurezza e protezione per le persone con disabilità, gli anziani e i bambini.

“Questo progetto – aggiungono Biondi e Giuliani – si inserisce in una visione più ampia che punta a rendere L’Aquila una città sempre più attenta alla sostenibilità ambientale. Ne è prova anche il successo del bando comunale per l’acquisto di biciclette e veicoli elettrici, che ha visto una partecipazione altissima da parte dei cittadini e dimostra quanto la comunità sia pronta a fare scelte responsabili per il futuro del territorio”. Inoltre, l’amministrazione comunale ha investito significativamente nel rinnovo del parco mezzi dell’azienda di trasporto pubblico AMA. Le pensiline sono state riqualificate e installate nelle seguenti località: • Pianola • Bazzano • Sant’Elia (contrada Loretuccio e bivio via della Polveriera) • Coppito (Guardia di Finanza) • Via Leonardo da Vinci (Polo scolastico e Movieplex) • Pagliare di Sassa (Cimitero) • Casaline di Preturo • Via XX Settembre (Chiesa Santa Maria di Paola) • Tecnopolo.

Nei prossimi giorni prenderà il via una seconda fase dell’intervento, che interesserà ulteriori aree del territorio comunale, proseguendo così il percorso di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture per il trasporto pubblico locale.