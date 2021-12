L’AQUILA: FINO AL 1 GENNAIO LA MAGIA DEL MERCATINO DI NATALE A PIAZZA DUOMO

L’AQUILA – Fino a sabato 1° gennaio, dalle 10 alle 20, Villaggio di Natale in Piazza Duomo a L’Aquila.

“Alle tipiche casette di legno che creano un piccolo villaggio, si affiancano altre proposte come la pista del ghiaccio ed uno scintillante albero di Natale. Passeggiando tra le casette si respirerà una magica atmosfera natalizia fatto di profumi e colori tipici di questo speciale periodo. La qualità dei prodotti e la professionalità degli operatori saranno a garanzia di questo evento tutto da scoprire”, si legge nella nota.

La proposta enogastronomica vedrà protagonisti sia operatori abruzzesi, sia provenienti da altre regioni.

“Raccontare l’essenza di un territorio non può che passare attraverso la storia e le tradizioni dei propri prodotti enogastronomici, ed è per questo che la rassegna di quelli abruzzesi spazierà dallo zafferano ai prodotti caseari, dal tartufo alla liquirizia, dai legumi all’olio. Non mancheranno anche proposte provenienti da altre regioni, sia direttamente, sia rivisitate da operatori locali. Uno spazio è dedicato alla somministrazione di specialità calde e fumanti che riscalderanno l’atmosfera trasformando il Villaggio di Natale in uno spazio di aggregazione.

“Ampia e qualificata la proposta legata all’articolo regalo, con tanti spunti per la casa e tante idee per un regalo personalizzato: profumatori, articoli in legno e rame, guanti, libri e tanto altro. Vieni ad immergerti nella magica atmosfera natalizia del Villaggio di Natale di Piazza Duomo, ti aspettiamo fino al 1° gennaio”