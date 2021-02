L’AQUILA, “FINTO SERVIZIO ASSISTENZA COVID, LINEE SEMPRE OCCUPATE”: LA DENUNCIA

L’AQUILA – “I numeri di servizio risultano sempre occupati e quello dell’Urp per segnalare l’incredibile disservizio non funziona”.

La segnalazione è solo una delle tante arrivate in questi giorni ad AbruzzoWeb sui problemi del servizio di assistenza della Regione per la prenotazione dei vaccini Covid.

“Un servizio regionale fittizio che non funziona aggravando la situazione di emergenza sanitaria, soprattutto in un territorio come L’Aquila che va scivolando sempre più verso difficoltà quotidiane da terzo mondo – denuncia un lettore – Non è possibile accedere al servizio di aiuto e di informazione di cui il cittadino aquilano avrebbe diritto, se vivesse in una regione seria e funzionante”.

“Inoltre – aggiunge – il numero telefonico dell’Urp regionale per indicare l’incredibile disservizio…..non funziona! Non ho intenzione di accettare scuse del tipo che in questa situazione di emergenza bisogna essere pazienti: sono giorni che cerco di mettermi in contatto con i numeri che sono stati creati per questa situazione!”.

