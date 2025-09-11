L’AQUILA: FIOCCO AZZURRO IN CASA DI ALESSANDRO MICHELINI, È NATO IL SECONDOGENITO DAMIANO

L’AQUILA – Fiocco azzurro in casa di Alessandro Michelini, 36enne aquilano, noto chirurgo orale e runner professionista: all’ospedale di Chieti è nato Damiano, un bambino pieno di salute con i suoi 3,5 kg, per la felicità di mamma Serena Ferrara e del fratellino, il primogenito Leonardo.

Michelini fa parte della Trm team, nota squadra nazionale e internazionale di ultra Trail e Sky Runners, affermato campione negli sport estremi di montagna, come alpinismo, sci alpinismo e sci freeride.

Auguri di questa redazione a questa bella famiglia e ai nonni materni e paterni, in particolare ad Osvaldo Michelini, radiologo aquilano di rilevanza nazionale.