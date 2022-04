L’AQUILA: FIORAVANTI, “SARA’ REALTA’ RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DI FONTE CERRETO

L’AQUILA – “Esprimo grande soddisfazione per il nuovo progetto di riqualificazione del Piazzale Simoncelli e del Piazzale di Fonte Cerreto in un’ottica di sviluppo turistico del Gran Sasso. Lo studio di fattibilità tecnico-economica è stato predisposto, nei giorni scorsi, dal Comune

dell’Aquila al fine di ridurre al minimo i tempi tecnici di realizzazione per la quale sono stati

impegnati 1,7 milioni di euro di fondi europei”.

Lo afferma Giorgio Fioravanti, segretario comunale Lega L’Aquila, candidato alle prossime elezioni comunali, delegato per l’Abruzzo alle politiche montane e coordinatore regionale Dipartimento Aree Interne della Lega

“Il progetto, oltre alla realizzazione della scala mobile, che permetterebbe di raggiungere, in

maniera meccanizzata – afferma Fioravanti -, il piazzale di Fonte Cerreto, prevede anche la realizzazione di un’area sosta per 24 camper, di un’info-point con biglietteria e di spazi dedicati alle attività ambulanti attualmente dislocati nel Piazzale di Fonte Cerreto e che, di conseguenza, verrebbero trasferiti nel Piazzale Simoncelli come fortemente richiesto dalla comunità locale di Assergi. Finalmente abbiamo la prova tangibile di quel cambio di passo sullo sviluppo delle infrastrutture dedicate al turismo sul gran sasso che i cittadini aspettano da decenni e che, grazie a questa Amministrazione, vedranno la luce. Azioni che sono frutto di quella politica del fare che la Lega si pone come principale obiettivo programmatico.”