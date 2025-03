L’AQUILA: FIR MATCH DAY, “PRONTI A OSPITARE EVENTO INTERNAZIONALE RUGBY”

L’AQUILA – Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del FIR Match Day, che vedrà protagoniste le squadre Under 18 di Italia e Galles in un’importante sfida internazionale che si disputerà al “Fattori” dell’Aquila sabato 29 marzo. Fischio d’inizio, ore 13.15.

Di seguito il comunicato stampa.

Ad aprire gli interventi è stato Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, che ha ringraziato la Federazione Italiana Rugby, per aver scelto nuovamente la città come sede di un evento di prestigio, sottolineando come la città sia sempre pronta a dare il massimo supporto alle società sportive e al movimento rugbistico nazionale. “Abbiamo fatto investimenti importanti negli impianti sportivi e continueremo a fare la nostra parte per sostenere anche eventi come questo, che portano valore al nostro territorio” ha dichiarato Biondi.

Il presidente del Comitato Regionale FIR Abruzzo, Marco Molina, ha dichiarato: “Ancora una volta ci ritroviamo a ospitare un evento di rugby internazionale nella nostra regione, motivo di orgoglio che ci spinge a impegnarci sempre di più. Non solo per la riuscita dell’evento, ma anche e soprattutto per il lavoro quotidiano sul territorio. Sono contento che alcuni degli atleti e dello staff siano abruzzesi, è il segno che il nostro movimento sta andando verso la direzione giusta.”

Molina ha poi ricordato la figura del compianto Mauro Zaffiri che, anni addietro, ha gettato il seme affinché il rugby aquilano tornasse di nuovo sul palcoscenico nazionale.

Francesco Fusi, accompagnatore delegato dal Consiglio Federale per l’attività internazionale Under 18, ha espresso gratitudine per l’organizzazione e l’accoglienza ricevuta: “Siamo in una città ricca di storia rugbistica e lo stadio ‘Fattori’ rappresenta un luogo simbolico per tutti noi. Ringraziamo L’Aquila per l’ospitalità e speriamo di restituire qualcosa di molto positivo sabato.”

Maurizio Zaffiri, responsabile dello sviluppo del percorso di formazione giovanile, ha spiegato come l’evento sia un passaggio fondamentale per la crescita degli atleti verso la Coppa del Mondo Under 20: “Questa partita è un’occasione fondamentale per i ragazzi per misurarsi a livello internazionale e raccogliere esperienze utili per il loro percorso di crescita.”

Anche Alessandro Persi, Team Manager della Nazionale Italia Under 18, ha espresso apprezzamento per la disponibilità della città e delle società sportive: “Quando abbiamo saputo che la partita si sarebbe svolta all’Aquila, siamo stati entusiasti. La disponibilità e l’accoglienza delle società sportive locali sono state eccezionali. Speriamo di regalare al pubblico un grande spettacolo.”

Infine, il Presidente della Rugby L’Aquila, Mauro Scopano, ha concluso: “Se devo usare una parola per descrivere tutto questo, direi ‘continuità’. È un piacere vedere il supporto costante della città e della Federazione verso un progetto che sta portando risultati concreti. Abbiamo già superato quota 1000 biglietti venduti e questo dimostra l’affetto e il sostegno della comunità. Lavoriamo nella direzione giusta e speriamo che i ragazzi possano vivere un’esperienza indimenticabile.”

Di seguito, le info per accedere allo stadio Fattori in occasione del Match

Allo Stadio: apertura cancelli ore 11.00

Per mangiare e bere:

in Tribuna pasta preparata da Pisellino “uova e farina” e bevande in ClubHouse

al settore Distinti: panini con porchetta e bevande

Dalle 15.30 torneo Eni L’Aquila Cup U12 e TERZO TEMPO in campo CON DJs E VOCALIST: Matteo Lombardi, Marco Carosone, Angelo D’eramo, Francesco Scimia, Francesco Liberatore, Simone Mosca, Fabrizio Ammannito, Giancarlo Tiboni

Arrosticini e bevande

Dalle 15.00 apertura cancelli e ingresso libero al TERZO TEMPO PER TUTTI

In caso di maltempo si svolgerà tutto regolarmente sotto la tribuna