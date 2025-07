L’AQUILA: FOCOLAI NELLA PINETA DI MONTE SAN GIULIANO, PRONTAMENTE SPENTI, IN CORSO BONIFICA

L’AQUILA – Squadre antincendio della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, prontamente allertate da una segnalazione proveniente da un’altra squadra impegnata nelle attività di avvistamento AIB, sono intervenute con tempestività questa mattina per spegnere un incendio che stava interessando la pineta di Monte San Giuliano, nelle immediate vicinanze dell’Aquila.

Grazie all’intervento rapido e coordinato dalla Sala operativa regionale, le fiamme sono state domate prima che potessero estendersi ulteriormente alla pineta e coinvolgere anche il convento di San Giuliano.

In un primo momento era stato richiesto l’intervento del mezzo aereo, poi revocato, vista l’evoluzione positiva delle operazioni a terra.

Al momento l’incendio è tecnicamente in “fase di bonifica”.

Le squadre stanno provvedendo alla messa in sicurezza dell’area e alla completa eliminazione di eventuali focolai residui.

Per tutta la giornata di oggi e durante la notte sarà garantito un presidio di vigilanza attiva, con uomini e mezzi sul posto per monitorare la situazione e prevenire qualsiasi nuova accensione.

GIZZI/PC/250725

In caso di avvistamento di incendio boschivo chiama il 112 o la Sala Operativa al num. 800 861 016.