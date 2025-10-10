L’AQUILA: FOCUS SULLA VALLE SUBEQUANA NEL CONVEGNO ORGANIZZATO DA ENTE CAMERALE GRAN SASSO E ISNART

L’AQUILA- La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia annuncia un importante evento dedicato al Progetto Aree Interne, un’iniziativa promossa da ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali) per conto di Unioncamere e MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste).

L’incontro si terrà martedì prossimo, 14 ottobre, dalle ore 16:00 alle 18:30, presso la sede camerale dell’Aquila, in via degli Opifici, 1, zona industriale di Bazzano (L’Aquila), con l’obiettivo di analizzare e definire le prospettive di crescita per le aree interne, con un focus specifico sulla Valle Subequana.

“L’incontro di confronto con gli stakeholder del territorio è fondamentale per individuare in modo condiviso le opportunità, le criticità e le concrete prospettive di crescita per le aree interne, specialmente nel contesto della Valle Subequana” ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio, Antonella Ballone. “Questo evento rappresenta un’occasione per trasformare i dati in azioni concrete per il nostro territorio”. I lavori prenderanno il via alle ore 16:00 con la registrazione dei partecipanti.

A seguire, alle 16:15, ISNART presenterà un approfondimento sui principali dati e scenari legati allo sviluppo turistico ed economico delle aree interne italiane. Alle ore 16:45 ci sarà l’avvio del focus group moderato dal dott. Alessandro Paglia. La chiusura dei lavori è prevista per le ore 18:30.