L’AQUILA: FOLLA AI FUNERALI DELL’EX RETTORE ALESSE, “LASCIA PATRIMONIO DI VALORI INESTIMABILI”

L’AQUILA – Folla per l’ultimo saluto nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, gremita dentro e fuori, un abbraccio corale della città, del mondo accademico, delle istituzioni, ma soprattutto di tanti giovani, all’ex rettore dell’Università dell’Aquila Edoardo Alesse, morto ieri a 67 anni, a causa di un infarto.

Una perdita grave per l’intera comunità che si è stretta ancora una volta oggi, giorno del funerale, intorno alla famiglia, alla moglie Ippolita e ai figli Ludovica e Giulio, che al termine della cerimonia religiosa, dopo i loro commossi ricordi, hanno ringraziato i tanti presenti.

A celebrare la messa l’arcivescovo Metropolita dell’Aquila, monsignor Antonio D’Angelo, insieme a don Federico Palmerini e don Daniele Pinton.

Davanti all’altare i gonfaloni dell’Università dell’Aquila, dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia dell’Aquila, degli Uffici speciali per la Ricostruzione Usra e Usrc, del Conservatorio Casella, dell’Università di Teramo.

“Oggi piangiamo una persona speciale, pronta a donarsi generosamente agli altri, senza mai risparmiarsi, con un senso di appartenenza all’istituzione rappresentata non comune. La testimonianza più tangibile di queste due qualità è qui, davanti a me, in questo momento, ed è ulteriormente amplificata dalla moltitudine di messaggi che ci sono pervenuti in queste ore. Messaggi che ci restituiscono, tra l’altro, la tua capacità di entrare in sintonia con le persone”, le parole del neo rettore Fabio Graziosi che ha ricordato, con la voce rotta dall’emozione: “soltanto qualche giorno fa ci siamo scambiati quel testimone importante, di un percorso di Rettorato di assoluto livello”.

Al funerale, tra i tanti presenti, hanno partecipato il senatore Guido Liris, il presidente della Regione Marco Marsilio, il vicepresidente Emanuele Imprudente, il sindaco dell’Aquila e presidente dell’Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, i consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci e Massimo Verrecchia, i titolari di Usra e Usrc Salvatore Provenzano e Raffaello Fico, assessori e consiglieri comunali, rappresentanti del mondo accademico e culturale. Ma, soprattutto, moltissimi giovani, studenti che hanno ricnosciuto in Alesse una guida e un punto di riferimento.

In tanti sono arrivati anche da Leonessa (Rieti), città di origine di Alesse e a cui era profondamente legato, come ha ricordato il vicesindaco Simone Adone, anche lui presente.

Il neo rettore Graziosi ha poi voluto ringraziare la famiglia: “Il nostro pensiero e il nostro abbraccio più profondo vanno a tua moglie, ai tuoi figli, a tutta la tua famiglia. A loro la gratitudine dell’intera comunità accademica per aver condiviso con noi in tutti questi anni una parte così importante della tua vita, del tuo tempo e del tuo impegno. Insieme a loro abbiamo voluto fare in modo che tutti potessero salutarti in questi due giorni e abbiamo voluto farlo nel luogo più rappresentativo del nostro periodo, la sala del senato accademico”.

“Alesse ci lascia un patrimonio inestimabile, che valorizzeremo al massimo, ma molto più importante è per noi la grande unità immateriale. A partire dalle relazioni con altri Atenei, con istituzioni, con una moltitudine di associazioni e di persone, relazioni che costituiscono un valore inestimabile per la diversità, che sono alla base della solida trama da te tessuta negli anni, capaci di alimentare riconciliazione e valorizzazione. Un esempio di estrema sensibilità verso i più fragili e sofferenti. La ‘tua’ università è una vastità di persone che hanno potuto apprezzarti e che oggi piangono la tua scomparsa”. (a.c.)