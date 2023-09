L’AQUILA, ”FOLLIE D’ESTATE”: CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL DEDICATO ALLA SALUTE MENTALE

L’AQUILA – Sul tema della salute mentale attraverso l’arte, la cultura e la socialità, proseguono le date del festival “Follie d’Estate”, promosso dalla 180amici L’Aquila, in collaborazione con 3e32/CaseMatte, Fuori Genere, Arci L’Aquila e tante altre realtà associative cittadine. Quest’anno l’edizione “Piante maestre, rinascite e poesia” prevede un calendario di eventi che è iniziato il 15 settembre e terminerà il 2 ottobre, e toccherà diverse location cittadine, a partire dal cuore pulsante che ha dato vita alla manifestazione ormai quasi 40 anni fa, l’ospedale psichiatrico di Collemaggio.

Le prossime date della manifestazione, come riportato in una nota: domani, sabato 23 settembre, si terrà a Collemaggio, a CaseMatte, a partire dalle 18, una serata dedicata alla poesia e alla musica con una squisita cena africana preparata dall’associazione Assia. Domenica 24 si andrà alla scoperta dell’Orto Botanico di Collemaggio che, insieme ad altre associazioni aquilane, abbiamo preso in gestione dalla Provincia.

Infine, il 2 ottobre, presso l’aula magna del dipartimento di Scienze Umane, si terrà la giornata conclusiva della manifestazione dedicata alla presentazione dei tre documenti elaborati dal comitato scientifico dell’Unasam – Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale, riguardanti l’istituto dell’amministratore di sostegno, la formazione del personale che opera nei servizi di salute mentale di comunità e l’uso appropriato del farmaci in salute mentale. Interverranno: Gisella Trincas, presidente Unasam; Gianni Carusi, comitato Scientifico Unasam; modererà: Alessandro Sirolli, comitato scientifico Unasam, componente direttivo Unasam, rappresentante Unasam Abruzzo, vicepresidente 180amici L’Aquila; sono stati invitati ad offrire approfondimenti sui temi: i professori Univaq Massimo Casacchia, Rita Roncone, Enrico Perilli, Alessandro Vaccarelli, il direttore del Centro di salute mentale dell’Aquila Paolo Stratta, e i rappresentanti di magistratura e avvocatura.