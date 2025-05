L’AQUILA: FONDAZIONE CARISPAQ DONA L’ULTIMO LIBRO DI MIELI A STUDENTI DEL LICEO CLASSICO

L’AQUILA – Con una breve ma suggestiva cerimonia la Fondazione Carispaq questa mattina ha donato ad oltre duecento studenti dell’ultimo anno dei licei annessi al Convitto Nazionale dell’Aquila l’ultimo libro del giornalista e storico Paolo Mieli.

Alla presenza della dirigente Serenella Ottaviano, della professoressa Roberta Mastropietro e del segretario generale della Fondazione Carispaq David Iagnemma, i ragazzi che si accingono ad affrontare l’esame di maturità hanno ricevuto in dono il volume “Fiamme dal passato: dalle braci del Novecento alle guerre di oggi”.

“Si tratta di un volume che analizza la situazione geopolitica contemporanea – si legge in una nota – attraverso l’analisi delle due grandi aree di crisi che agitano la nostra epoca: una che riguarda il territorio (già smembrato) dell’Ucraina vittima dell’aggressione russa del febbraio 2022 e l’altra che coincide con la striscia di Gaza, oggetto della rappresaglia israeliana dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Il simbolo chiarissimo e autospiegante di una fiamma che divampa sulla copertina del volume diventa così il pretesto degli incendi che stanno minando la stabilità dell’Occidente, spesso innescati da scintille che covano sotto le ceneri del secolo scorso. E così, ripercorrendo eventi chiave ed esemplari delle tre disastrose dittature del Novecento, quella nazista, quella fascista, quella comunista, Mieli interviene con precisione nel dibattito storico contemporaneo, inquadrando sotto la lente del grande narratore le matrici (le braci, per restare nella semantica del fuoco) da cui le violente storture di oggi hanno avuto origine”.

“Un libro avvincente e al tempo stesso di formazione per i ragazzi perché è una rassegna completa che dalla Berlino degli anni Quaranta, quella di Hitler e Goebbels, arriva all’Italia di D’Annunzio e Mussolini spaziando dai carri armati sovietici a Budapest alle illusioni di Mao”, si legge ancora nella nota.

“Leggere un libro qualsiasi libro, non solo il mio, è un’esperienza indelebile destinata a restare nella vostra vita – ha detto Paolo Mieli ai ragazzi attraverso in video messaggio – So che molti di voi preferirebbero qualsiasi altro dono ad un libro, ma sono sicuro che un giorno ritroverete questo regalo lo riprenderete in mano, lo rileggerete e ritroverete quell’emozione che si prova leggendo un libro. I libri sono tutto”.