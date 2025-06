L’AQUILA: 4 MILIONI PER PULIRE PAVIMENTAZIONE BIANCA E IGIENE URBANA

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila, tramite la determinazione dirigenziale 2670 del 9 giugno scorso, spenderà a più riprese 4 milioni per dotarsi di attrezzature per valorizzare il centro urbano come i portici e la pavimentazione bianca per eliminare degrado e rimuovere detriti e incrostazioni. Si tratta, come riporta l’atto, di compattatori, pulitori per sanificazione, trattori, e strumenti come lavasciuga per i portici e corso, costipatori e mezzi con attrezzatura ad alta pressione.

“Visto che” si legge nell’atto comunale, “il Piano d’Azione per l’Economia Circolare dell’UE (Circular Economy Action Plan) sollecita iniziative per una gestione più sostenibile dei rifiuti, incentivando l’adozione di soluzioni innovative per la pulizia e il decoro della città; – che nell’attuale fase di rinascita post sisma 2009, L’Aquila, tramite l’attuazione di interventi di rigenerazione urbana, realizza opere di recupero di tutte le infrastrutture pubbliche beneficiando sia delle risorse relative alla gestione post-sisma ma anche di Fondi del PNRR e del Piano Nazionale Complementare (PNC) introducendo soluzioni urbanistiche innovative”.

“Che l’implementazione di soluzioni innovative e sostenibili per la pulizia, la raccolta dei rifiuti e per la cura dell’igiene e del decoro urbano si caratterizza quale elemento complementare alla gestione degli eventi culturali in un contesto urbanistico rinnovato, nell’ottica della valorizzazione delle risorse del cratere Aquilano; – che il Comune dell’Aquila è soggetto attuatore di n. 22 interventi a valere sui fondi PNRR per un totale di € 68.160.503,10 ed è soggetto attuatore di n. 66 interventi finanziati dalle risorse del PNC per un totale di € 165.521.641 oltre alle numerose risorse programmate dal CIPESS per interventi in materia di cultura e turismo e in materia di ricostruzione post-sisma”.

“Che il Programma Restart 2 ripropone gli ambiti di intervento prioritari già realizzati con Restart 1 (sistema imprenditoriale e produttivo, turismo e ambiente, cultura, alta formazione, ricerca e innovazione tecnologica, agenda digitale, assistenza tecnica) per consolidarne i risultati e sostenere lo sviluppo di lungo periodo, rispondendo alle nuove sfide socioeconomiche del territorio e tracciando traiettorie di crescita solide e sostenibili; – che conformemente a quanto previsto dal Piano d’Azione per l’Economia circolare che sollecita iniziative per una gestione più sostenibile dei rifuti, risulta necessario acquisire e attivare mezzi strumentali specialistici per la conservazione dei percorsi storici e per l’igiene urbana della citta dell’Aquila; – risulta, dunque, necessario reperire e attivare mezzi strumentali specialistici per la conservazione dei percorsi storici e per l’igiene urbana”.