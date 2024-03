L’AQUILA: FONDI RESTART “FILONE C”, PUBBLICATA MODULISTICA SU SITO DEL COMUNE

L’AQUILA – Pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila l’Avviso contenente la modulistica e tutte le informazioni necessarie per l’accesso ai fondi ReStart – Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica del cratere, con riferimento al filone C, che riguarda le progettualità ricadenti nei Comuni del cratere.

Questo il link: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_530745_0_3.html

Il Programma di sviluppo mira ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di: valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene; ricadute occupazionali dirette e indirette; incremento dell’offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.

Per concorrere alle risorse disciplinate dalle Linee Guida contenute nell’Avviso, occorre presentare un progetto da eseguirsi in uno nei seguenti ambiti: valorizzazione dei beni culturali, delle risorse paesaggistiche e delle risorse tecniche; formazione e sviluppo di nuove competenze artistiche e culturali; iniziative di partenariato; eventi di eccellenza del sistema culturale del territorio.

La documentazione completa, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovrà essere, inviata esclusivamente mediante posta certificata all’indirizzo [email protected], entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso indicando nell’oggetto BANDO CIPE CULTURA 2024 FILONE C.