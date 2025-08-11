L’AQUILA: FONTANA 99 CANNELLE AL BUIO, IRONIA DI UN TURISTA, “NON C’E’ NEMMENO NOLEGGIO TORCE”

L’AQUILA – “Trovo davvero singolare che in una città bella e importante come L’Aquila, uno dei suoi monumenti più significativi, la Fontana delle 99 Cannelle, sia nel pieno della stagione turistica completamente al buio”.

A denunciarlo, ad Abruzzoweb, è un turista in questi giorni in città, a seguito di una visita serale alle 99 cannelle.

Una visita letteralmente al buio e la situazione, secondo quanto appreso, va avanti da almeno tre giorni.

“Volevamo goderci la fontana nella tranquillità e nel raccoglimento serale. Peccato, non c’era nemmeno il servizio di noleggio di torce elettriche o di candele, per compensare fari e lampioni spenti…”, ironizza il turista, “non è certo un bel biglietto da visita per la città che sarà Capitale italiana della cultura nel 2026”.

Al buio non solo lo spazio della fontana, ma anche la piazzetta di fronte a San Vito e all’ingresso del Munda.