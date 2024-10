L’AQUILA: FONTANA LUMINOSA IN ROSA A OTTOBRE PER LA CAMPAGNA CONTRO I TUMORI AL SENO

L’AQUILA – Per tutto il mese di ottobre la Fontana Luminosa sarà illuminata di rosa a seguito dell’adesione del Comune dell’Aquila alla campagna lanciata dalla Lilt per la prevenzione del tumore al seno.

L’ente comunale ha aderito anche ad altre iniziative solidali per sensibilizzare la comunità su patologie e malattie rare che comporteranno l’illuminazione della Fontana Luminosa con altre colorazioni secondo il seguente calendario: 9 ottobre la Fontana Luminosa sarà illuminata di colore rosso per la giornata mondiale della sindrome Pans Pandas; 10 e 11 ottobre la Fontana Luminosa sarà illuminata di colore verde per la giornata mondiale della salute mentale; Il 12 ottobre la Fontana Luminosa sarà illuminata di colore blu per la giornata mondiale del malato reumatico.