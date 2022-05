L’AQUILA: FONTANELLE FUORI USO IN PIAZZA E AL CASTELLO, CITTADINI CHIEDONO DI RIATTIVARLE

L’AQUILA – Alcuni cittadini segnalano ad AbruzzoWeb alcune fontanelle fuori uso in centro storico all’Aquila e chiedono di riattivarle.

In particolare, ad essere segnalate sono la fontanella in piazza Duomo di fronte alla chiesa di Santa Maria del Suffragio, per tutti la chiesa delle Anime Sante, una al parco giochi del Castello e un’altra a poche decine di metri di distanza, nel parco da poco rimesso a nuovo.

“Chiediamo di riattivarle, è un lavoro per cui basta davvero poco – dicono i cittadini -. All’Aquila possiamo bere un’acqua straordinaria, è una fortuna che non tutti hanno”. (red.)