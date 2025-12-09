L’AQUILA: FORMAZIONE POLITICA E RENDICONTO ATTIVITA’ CONSIGLIERI, AL VIA “SPAZIO COMUNE”

L’AQUILA – “Un momento di confronto, racconto e rendiconto (accountability) che sarà anche l’occasione per fare un focus su alcuni temi caldi della politica cittadina”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene annunciato che domani, mercoledì 10 dicembre, alle ore 18, presso il Circolo del Partito Democratico in Via Paganica 3 all’Aquila, prenderà il via il progetto “Spazio Comune”, con l’incontro “Formazione politica e Rendiconto delle attività dei consiglieri e le consigliere d’opposizione”.

Ad inaugurare la serie di incontri saranno i consiglieri Stefano Albano (PD), Stefano Palumbo (PD) e Paolo Romano (L’Aquila nuova).

“Un momento per comprendere le maggiori battaglie che i rappresentanti delle opposizioni stanno portando avanti in Comune. Un incontro aperto a tutta la cittadinanza, di verifica dovuta, ma anche di domande e confronto diretto sui temi concreti della politica, partendo dal locale, ma aprendo così anche alla dimensione globale”, viene sottolineato nella nota.

“Un’esigenza venuta fuori dal basso, anche per meglio comprendere come funzionano i lavori del Consiglio. Un tempo per avvicinare i rappresentanti eletti e la base e creare lo Spazio comune necessario per organizzare la forza politica dentro e fuori il Consiglio comunale”.

Il prossimo appuntamento ci sarà l’8 gennaio con le consigliere Stefania Pezzopane (PD) e Simona Giannangeli (L’Aquila Coraggiosa) e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci (PD).