L’AQUILA: FORUM SALUTE DONNA, MINISTRO GARAVAGLIA, “PARLIAMO MENO DI VIRUS E PIU’ DI PREVENZIONE

L’AQUILA – “Sul piano oncologico del Governo eravamo a buon punto, poi è arrivato il covid. Sono sinceramente preoccupato perché questi due anni hanno lasciato troppa gente senza screening quindi abbiamo la necessità di dimenticare questa brutta parentesi e di tornare alla normalità e la normalità è soprattutto prevenzione”.

Così il ministro del turismo Massimo Garavaglia partecipando al Forum Salute Donna che si è conclusa nel pomeriggio a Fonte Cerreto, alle pendici del versante aquilano del Gran Sasso.

“Seguo la mia amica Anna Mancuso – ha continuato Garavaglia – praticamente da sempre siamo assolutamente convinti che il ruolo di associazione salute donna siano fondamentali a sostegno della sanità pubblica e privata perché il ruolo dell’associazione all’interno delle strutture è fondamentale tassello di garanzia per i pazienti e per i medici che tutto vada per il meglio – ha concluso il ministro”.

“Parliamo un po’ meno di covid e un po’ più di prevenzione, tanto con il covid sappiamo cosa fare, bastano mascherine e vaccini”, ha concluso.