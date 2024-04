L’AQUILA: FRATELLI CHIODI COSTRUZIONI CRESCE, IMPORTANTI LAVORI A PENNE E FRONTIGNANO DI USSITA

L’AQUILA – La ditta di costruzioni Fratelli Chiodi S.r.l. dell’Aquila continua a crescere e ad imporsi come una delle migliori realtà italiane ed annuncia l’inizio dei lavori di miglioramento e consolidamento sismico dell’ex Tribunale di Penne (Pescara), che saranno realizzati anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e la ricostruzione dell’Hotel “Felicyta” della località sciistica di Frontignano di Ussita, frazione del comune di Ussita, in provincia di Macerata, sui Monti Sibillini, uno dei luoghi duramente colpiti dal terremoto del 2016.

Si tratta – si legge in un comunicato dell’azienda – di altri due preziosi tasselli per i fratelli Corrado e Massimo Chiodi, forti della decennale esperienza acquisita durante i lavori di ricostruzione della città dell’Aquila a seguito del sisma del 2009.

I progetti sono minuziosamente curati dall’architetto Giancarlo Di Vincenzo, che riveste un’importanza fondamentale non solo per il valore storico e culturale dell’edificio, ma anche per il suo impatto sul futuro della comunità di Penne, e dell’ingegner Gabriele De Simone, che ha preso in carico il compito di restituire vita e splendore all’iconico hotel simbolo di ospitalità ed accoglienza nel cuore del Parco di Frontignano.

Sui lavori all’ex Tribunale di Penne, grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, la Fratelli Chiodi Costruzioni s.r.l. ha concordato interventi che rispettano l’importanza storica dell’edificio, garantendo al contempo la sicurezza strutturale necessaria.

“I lavori, della durata di un anno, rappresentano un impegno significativo per l’azienda e saranno portati a termine con determinazione, successo e precisione – si legge ancora nel comunicato -. Ogni dettaglio sarà curato con attenzione, dal rispetto delle normative alla qualità dei materiali impiegati, per garantire un risultato finale di eccellenza”.

Al termine, l’ex Tribunale ospiterà una scuola e diverse attività artigianali, trasformandosi in un centro vitale per la comunità locale.

“La nostra azienda – affermano i fratelli Corrado e Massimo Chiodi – è orgogliosa di contribuire a questi progetti che porteranno nuova vita ed opportunità a Penne e Frontignano di Ussita. Ci impegneremo, come sempre, a realizzare un risultato di cui tutti possano essere fieri”.

Per quanto riguarda il cantiere di Frontignano di Ussita, “Prima del terremoto, l’Hotel ‘Felycita’ era un punto di riferimento per i turisti, una testimonianza della storia e della cultura del luogo. La sua ricostruzione non è solo un segno di speranza, ma un vero e proprio rinnovamento per la comunità locale e per l’intera regione – spiegano i due costruttori aquilani -. L’inaugurazione dei lavori, che segna l’inizio di una nuova fase per questo luogo, ha visto la partecipazione del sindaco, Silvia Bernardini, la quale ha sottolineato l’importanza e l’impatto che l’Hotel ‘Felycita’ avrà una volta completato e riaperto. La presenza della cittadinanza ha testimoniato il forte legame emotivo che questa struttura ha con il territorio, la sua gente ed i turisti da ogni parte del mondo”.