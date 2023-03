L’AQUILA, FRATELLI D’ITALIA: “MANNETTI HA RESTITUITO TESSERA PARTITO, POSIZIONI INCONCILIABILI”

L’AQUILA -“Non entrando nel merito delle posizioni espresse dall’avvocato Carla Mannetti si precisa che la stessa, definita nell’articolo ‘di Fdi’, già dal mese di agosto 2022 non è più aderente a Fratelli d’Italia, avendo restituito la tessera del partito, nell’ambito del quale, pertanto, non ricopre alcun ruolo di qualsivoglia natura poiché ha espresso posizioni del tutto inconciliabili sulla linea di Fdi, in particolare riguardo al conflitto russo-ucraino”.

È la breve “precisazione” inviata ad AbruzzoWeb “in riferimento all’intervista pubblicata oggi sulla vostra testata” dal titolo “Parcheggi L’Aquila, fuoco amico su Giuliani. Mannetti: “Lavori al palo da un anno”. A firmare la nota “il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia”.

A scatenare le reazione le parole rilasciate dall’ex assessore alla Mobilità in merito al caos parcheggi nel centro storico dell’Aquila che ha parlato di “cantieri fermi al palo da un anno” precisando di voler fornire un contributo alla risoluzione delle problematiche di una questione particolarmente complessa, senza l’intenzione di sollevare polemiche nei confronti dell’attuale assessore Paola Giuliani.