L’AQUILA, FRATELLI D’ITALIA: “PD SI È ACCORTO DELLO SPORT, SIAMO CONTENTI”

L’AQUILA – “Siamo felici che il Pd si sia accorto del valore dello sport per la nostra città. Finalmente. Quindi, immaginiamo che condivida il lavoro che è stato fatto dal Comune affinché, una su tutte, L’Aquila fosse riconosciuta Città europea dello sport 2022. Siamo sconcertati, invece, che proponga mozioni di sostegno al settore – sacrosanto – quando in Parlamento, esattamente il Pd ha bocciato, solo tre giorni fa, un emendamento di FdI al decreto Covid proprio in favore della ripresa delle palestre, delle piscine e delle scuole di danza che pur avendo investito in protocolli di sicurezza sono state vittime di chiusure improvvise e scomode”. Lo scrive in una nota Michele Malafoglia, portavoce di Fratelli d’Italia L’Aquila.

“Delle due l’una: o il Pd nazionale e le sezioni locali hanno visioni diverse e l’uno non sa quel che fa l’altro, o si gioca alla propaganda sui bisogni delle persone, aggiunge: “In entrambi i casi, il popolo aquilano e italiano hanno di che preoccuparsi. Perché questo vuol dire che i temi che il centrosinistra dovrebbe difendere, a colpi di norme e voti in aula, rimangono chiacchiere che hanno il solo obiettivo di confondere le persone e non risolvere il dramma che stiamo vivendo.

Voglio, infine, ricordare al Pd che certe battaglie non si fanno in conferenza stampa”.

“Ma con proposte concrete, amministrando l’opposizione, ascoltando le persone. Come nel caso dell’abbattimento del 70% della Tari già approvato dalla giunta comunale o del bando Covid per le imprese del cratere da 6milioni e mezzo di euro su cui il sindaco Biondi ha speso tempo, intelligenza e cuore e che andrà in pubblicazione presto per consentire ristori a fondo perduto proprio alle attività che in fase pandemica sono state costrette alla chiusura dal Governo. Proprio quel Governo di cui anche il Pd locale è stato ed è parte attiva (si fa per dire)”, conclude.

